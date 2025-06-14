В ближайшие часы Иран планирует «тяжелые и разрушительные» атаки на Израиль

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран в ближайшие часы предпримет «тяжелые и разрушительные» атаки против Израиля, поскольку израильская армия продолжает наносить удары по территории исламской республики. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.