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НОВОСТИ

В ближайшие часы Иран планирует «тяжелые и разрушительные» атаки на Израиль

21:45 14.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран в ближайшие часы предпримет «тяжелые и разрушительные» атаки против Израиля, поскольку израильская армия продолжает наносить удары по территории исламской республики. Об этом сообщило иранское государственное телевидение.

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