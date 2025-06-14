В ближайшие часы Иран планирует «тяжелые и разрушительные» атаки на Израиль
21:45 14.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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