Пресс-секретарь армии Израиля ошибочно назвал Бушер среди атакованных целей — источник

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь израильской армии по ошибке назвал Бушер среди атакованных Израилем объектов. Об этом заявил ТАСС армейский источник.

«Пресс-секретарь по ошибке назвал это место [Бушер]», — сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.