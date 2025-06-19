Трамп после публикации WSJ о его планах по Ирану заявил, что журналисты не осведомлены

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп после публикации в газете The Wall Street Journal об утверждении им плана атаки на Иран заявил, что журналисты издания не осведомлены о ходе его мыслей.

«The Wall Street Journal понятия не имеет о том, что я думаю об Иране!» — написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

Как говорится в упомянутом материале издания, опубликованном в среду, Трамп сообщил помощникам, что утвердил план потенциальной атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его исполнении. Американский лидер, по сведениям газеты, рассчитывает, что Тегеран откажется от своей ядерной программы. По словам источников, Трамп полагает, что США, угрожая присоединиться к ударам Израиля по территории исламской республики, смогут вынудить Тегеран согласиться на условия Вашингтона.