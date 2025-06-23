ЕС должен использовать торговую политику для реадмиссии мигрантов — бельгийский министр

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен использовать торговую и визовую политику для оказания давления на третьи страны, чтоб они принимали обратно мигрантов из Европы, считает министр по вопросам предоставления убежища, миграции, интеграции и политики развития городов Бельгии Аннелен Ван Боссёйт.

«Нам действительно нужно более эффективное сотрудничество в области реадмиссии с третьими странами <…>. Очень важно, чтобы Европейская комиссия говорила странам, которые пользуются преимуществами GSP (всеобщая схема преференций от ЕС — прим. ТАСС), что <…> вы можете ими пользоваться, но тогда мы попросим кое-что взамен», — заявила она в интервью газете Financial Times.

Министр добавила, что если третьи страны не захотят принимать беженцев из ЕС, то такое решение «будет иметь последствия». По ее словам, число просителей убежища в Бельгии растет: в прошлом году зарегистрировано около 40 тыс. заявок. По данным Европейской комиссии, только 20% мигрантов, которым отказали в убежище в ЕС, вернулись обратно на родину. Зачастую страны, откуда они прибыли, отказываются принимать их обратно.