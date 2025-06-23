Каллас утверждает, что ЕС на 80% выполнил обещание поставить Киеву 2 млн снарядов
12:20 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас утверждает, что Евросоюз выполнил на 80% свое обещание поставить украинским войскам 2 млн снарядов в 2025 году. Об этом она заявила по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
«По Украине. 80% нашей снарядной инициативы выполнены, но мы должны еще сделать больше, чтобы полностью выполнить нашу инициативу по поставкам 2 млн снарядов Украине», — заявила она. Каллас не уточнила, какое количество снарядов ЕС реально поставил Киеву с начала 2025 года. Чиновница также не пояснила, что она имеет в виду под 80%: собственно объем поставок или расширение производства и закупок снарядов в Евросоюзе, что является базой для поставки 2 млн снарядов до конца года.
НОВОСТИ
- 12:32 23.06.2025
- США после ударов по Ирану показали неспособность учиться на ошибках прошлого — Hindu
- 12:05 23.06.2025
- Армия Израиля сообщила, что зафиксировала новый ракетный залп из Ирана
- 12:00 23.06.2025
- ЕС должен использовать торговую политику для реадмиссии мигрантов — бельгийский министр
- 11:32 23.06.2025
- США не знают, куда Иран переместил свои запасы урана после американских ударов — NYT
- 11:20 23.06.2025
- Два человека погибли после нападения медведя в Южно-Сахалинске
- 11:05 23.06.2025
- Попытки Запада сохранить выгодную ему модель глобализации привели к дестабилизации — Путин
- 11:00 23.06.2025
- Иран продолжит обогащать уран в мирных целях вопреки внешнему давлению — замглавы МИД
- 10:32 23.06.2025
- Трамп получил от Ирана послание с угрозой терроризма — NBC
- 10:20 23.06.2025
- Запад намерен держать Приднестровье как потенциальную горячую точку для РФ — Додон
- 10:05 23.06.2025
- Иран ценит позицию России, осудившей удары США по республике — глава иранского МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать