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Каллас утверждает, что ЕС на 80% выполнил обещание поставить Киеву 2 млн снарядов

12:20 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас утверждает, что Евросоюз выполнил на 80% свое обещание поставить украинским войскам 2 млн снарядов в 2025 году. Об этом она заявила по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

«По Украине. 80% нашей снарядной инициативы выполнены, но мы должны еще сделать больше, чтобы полностью выполнить нашу инициативу по поставкам 2 млн снарядов Украине», — заявила она. Каллас не уточнила, какое количество снарядов ЕС реально поставил Киеву с начала 2025 года. Чиновница также не пояснила, что она имеет в виду под 80%: собственно объем поставок или расширение производства и закупок снарядов в Евросоюзе, что является базой для поставки 2 млн снарядов до конца года.

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