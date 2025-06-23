Каллас утверждает, что ЕС на 80% выполнил обещание поставить Киеву 2 млн снарядов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас утверждает, что Евросоюз выполнил на 80% свое обещание поставить украинским войскам 2 млн снарядов в 2025 году. Об этом она заявила по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

«По Украине. 80% нашей снарядной инициативы выполнены, но мы должны еще сделать больше, чтобы полностью выполнить нашу инициативу по поставкам 2 млн снарядов Украине», — заявила она. Каллас не уточнила, какое количество снарядов ЕС реально поставил Киеву с начала 2025 года. Чиновница также не пояснила, что она имеет в виду под 80%: собственно объем поставок или расширение производства и закупок снарядов в Евросоюзе, что является базой для поставки 2 млн снарядов до конца года.