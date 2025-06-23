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Ковентри вступила в должность президента Международного олимпийского комитета

13:20 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК). Церемония передачи полномочий президента МОК проходит в Олимпийском доме в Лозанне.

Ковентри была выбрана на 144-й сессии МОК в Греции. На посту главы МОК она сменила немца Томаса Баха, который руководил комитетом с 2013 года.

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