МАГАТЭ зафиксировало воронки на объекте в Фордо в Иране, оценить ущерб невозможно — Гросси

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало воронки от проникающих боеприпасов на месте иранского ядерного объекта в Фордо, который подвергся бомбардировке со стороны ВВС США, оценить ущерб подземной инфраструктуре на данный момент невозможно. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на открытии экстренного заседания Совета управляющих агентства.

«На объекте в Фордо, главном иранском объекте по обогащению урана до 60%, теперь видны воронки, что указывает на использование проникающих боеприпасов, это согласуется с заявлениями США. На данный момент никто, в том числе МАГАТЭ, не в состоянии оценить ущерб под землей», — сказал в своем выступлении Гросси.

При этом он подчеркнул, что «чрезвычайно высокая чувствительность к вибрациям» центрифуг, установленных на подземном ядерном объекте, и мощность взрывов бомб дают все основания полагать, что ущерб от американского удара «будет весьма значительным». Иран уведомил МАГАТЭ, что в Фордо, как и на двух других ядерных объектах, подвергшихся атакам, не зафиксировано повышения уровня радиации за пределами периметра. Агентство продолжает следить за ситуацией и призывает иранских коллег поддерживать связь с центральным аппаратом МАГАТЭ и оперативно уведомлять его обо всех инцидентах и чрезвычайных ситуациях.