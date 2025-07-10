Ростех открыл двери передовых производственных площадок для туристов

14:30

Ростех запустил федеральный проект «Ростех.Промтур», открыв двери своих ведущих предприятий. В госкорпорации сообщили, что доступными к посещению стали заводы, которые специализируются на автомобилестроении, «зеленой» энергетике, аддитивных технологиях для авиации и других актуальных сегодня направлениях.

На первом этапе к проекту подключились предприятия в Москве, Подмосковье, Самарской области и Татарстане. В ближайшее время география расширится – откроется объект в Башкортостане.

В столице теперь можно посетить Центр аддитивных технологий и МПО «Металлист». В ЦАТ показывают, как на промышленных 3D-принтерах печатают авиационные детали, знакомят с технологиями лазерного сплавления и выращивания, проводят в цеха, лаборатории и показывают, как обеспечивают безопасность авиации.

На заводе «Металлист» гости пройдут весь путь производства современных узлов для протезов: от литья до сборки и функциональных испытаний. Гостям продемонстрируют микропроцессорный коленный модуль «Комета», способный анализировать более 1000 сигналов в секунду и подстраиваться под каждого пользователя. Экскурсия завершится встречей с тестировщиком протезов.

На заводе энергоутилизации отходов в Воскресенске можно проследить путь ТКО — от поступления в огромный бункер до выработки электроэнергии. Участники увидят отделение газоочистки, котельное отделение, щит управления и узнают, как современные технологии делают процесс безопасным для экологии.

Экскурсия на КАМАЗ в Набережных Челнах включает посещение завода каркасов кабин, где гости увидят, как роботы собирают каркасы грузовиков и как с помощью технологий 3D-моделирования проверяется качество продукции. В визит-центре участники познакомятся с историей предприятия, легендарными моделями грузовиков и смогут почувствовать себя частью знаменитой команды «КАМАЗ-мастер».

В Тольятти открыт для посещения завод LADA Sport, где создаются спортивные версии автомобилей. Гости увидят сборку от «голого» кузова до готовой машины, узнают о победах в автоспорте и смогут сесть за руль спорткара.

«Промышленный туризм дает не только новые впечатления, он несет важную образовательную миссию. Это новый взгляд на производство, возможность изнутри увидеть работу машиностроительной отрасли - легендарных предприятий с современными технологиями. Мы убеждены, что такой формат может вдохновить молодое поколение на выбор инженерных профессий. Наша цель — развеять устаревшие стереотипы и показать, что современное российское производство состоит из передовых технологий, инноваций и команды высококлассных специалистов», – отметила директор по коммуникациям – пресс-секретарь Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.

Платформа позволяет не только забронировать экскурсию онлайн, но и ознакомиться с правилами посещения, требованиями по технике безопасности, маршрутами, а также сопутствующими туристическими точками.