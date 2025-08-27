0
В МЧС Киргизии заявили, что погибших в районе пика Победы альпинистов может быть больше

10:05 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погибших альпинистов в районе пика Победы в Киргизии может быть больше, в связи с чем МЧС Киргизии будет вести совместную работу с МВД республики для их установления. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь ведомства Адиль Чарыгов.

«Неофициально там (в районе пика Победы — прим ТАСС) еще больше тел [погибших]. Поэтому будет наша совместная работа с МВД, мы дадим необходимую информацию, которая у нас есть», — сказал он.

Чарыгов не назвал конкретные цифры, отметив, что МЧС сейчас поднимает базу данных для уточнения числа погибших альпинистов.

