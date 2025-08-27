В МЧС Киргизии заявили, что погибших в районе пика Победы альпинистов может быть больше
10:05 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Погибших альпинистов в районе пика Победы в Киргизии может быть больше, в связи с чем МЧС Киргизии будет вести совместную работу с МВД республики для их установления. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь ведомства Адиль Чарыгов.
«Неофициально там (в районе пика Победы — прим ТАСС) еще больше тел [погибших]. Поэтому будет наша совместная работа с МВД, мы дадим необходимую информацию, которая у нас есть», — сказал он.
Чарыгов не назвал конкретные цифры, отметив, что МЧС сейчас поднимает базу данных для уточнения числа погибших альпинистов.
НОВОСТИ
- 11:00 27.08.2025
- Задержан россиянин, готовивший атаку на военный аэродром в Энгельсе
- 10:32 27.08.2025
- Снижение ставки ЦБ на 1 п. п. позволяет экономить бюджету РФ до 200 млрд руб. — Мантуров
- 10:20 27.08.2025
- Перевозчиков обязали в течение часа сообщать об обнаружении запрещенного груза
- 10:00 27.08.2025
- Лидеру Южной Кореи стоит отказаться от «бредовой идеи» денуклеаризации КНДР — ЦТАК
- 09:32 27.08.2025
- Австрия усилила охрану Гросси из-за угрозы со стороны «связанных с Ираном лиц» — WSJ
- 09:20 27.08.2025
- Уиткофф не согласился с утверждением, что экономика РФ ослабевает
- 09:05 27.08.2025
- Взрыв и пожар на крыше жилого дома произошли в Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА
- 09:00 27.08.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА над регионами России
- 22:40 26.08.2025
- Трамп: Зеленский тоже не является невиновным...
- 21:35 26.08.2025
- Стивен Уиткофф назвал конфликты в мире, которые США рассчитывают урегулировать до конца года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать