Перевозчиков обязали в течение часа сообщать об обнаружении запрещенного груза

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузоперевозчики должны будут в течение часа информировать ФСБ или МВД об обнаружении в грузе запрещенных предметов или веществ. Соответствующие правила утверждены правительством, с документами ознакомился ТАСС.

Передача груза правоохранительным органам должна будет проходить в специальных закрытых помещениях, а перевозчикам запрещается разглашать информацию об этом посторонним лицам. Постановления вступают в силу с 1 сентября 2025 года.

«Необходимость издания правил обусловлена возрастанием числа грузоотправлений, содержащих наркотические средства, оружие, боеприпасы, драгоценные металлы и камни, контрафактную продукцию, а также товары двойного назначения», — отмечается в пояснительной записке.

По новым правилам, при обнаружении запрещенных предметов или веществ перевозчик должен проинформировать территориальные органы ФСБ или МВД, позвонив по телефону не позднее чем через час с момента выявления. В разговоре он должен назвать свои данные, информацию о запрещенных предметах и веществах (вид, количество), адрес, дату и время, а также информацию о клиенте, который заказал грузоперевозку.