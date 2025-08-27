0
НОВОСТИ

Лидеру Южной Кореи стоит отказаться от «бредовой идеи» денуклеаризации КНДР — ЦТАК

10:00 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну стоит отказаться от «бредовой идеи» денуклеаризации КНДР, поскольку ядерный статус закреплен в конституции народной республики. Об этом говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

25 августа на полях саммита с США в Вашингтоне Ли Чжэ Мён выступил за денуклеаризацию Корейского полуострова. Он также сказал, что Республика Корея намерена соблюдать режим нераспространения. «Он даже оскорбил нас, назвав нас „бедным, но своенравным соседом“, и говорил на неуместную тему „денуклеаризации“, — пишет ЦТАК.

«Наша ядерная политика, которая навечно закреплена в основном законе государства по общей воле всего корейского народа, может измениться только в случае изменения всего мира, изменения военно-политической обстановки на Корейском полуострове», — указывает ЦТАК.

«Это полный бред, если Республика Корея еще питает напрасную надежду о „денуклеаризации“, не понимая характера нашей ядерной проблемы. Ли Чжэ Мён должен понимать, что никому не идет на пользу, включая Республику Корея, что он не может отказаться от „наследственной болезни“ — „бреда о денуклеаризации“, — считает агентство.

