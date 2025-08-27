Снижение ставки ЦБ на 1 п. п. позволяет экономить бюджету РФ до 200 млрд руб. — Мантуров
10:32 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снижение ключевой ставки Банка России на каждый процентный пункт позволяет сэкономить бюджету РФ до 200 млрд рублей субсидиарной поддержки, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Во-первых, в этом году это уже минус 3 процентных пункта от 21% ключевой ставки. Это дает оптимизацию расходов для бюджета в первую очередь. Один процентный пункт — это примерно 200 млрд рублей субсидиарной поддержки. За счет снижения ключевой ставки бюджет экономит средства на этих решениях Центробанка, и я очень надеюсь, что в этом году тенденция должна сохраниться», — сказал он.
