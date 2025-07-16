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Решение ФРГ пока не поставлять Taurus Киеву говорит об остатках разума — Песков

12:20 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о том, что Германия пока не будет поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus («Таурус»), дает надежду на сохранение остатков разума у европейцев. Такую позицию озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Что касается дискуссии [о поставках дальнобойных ракет], насколько мы понимаем, были заявления президента [США Дональда] Трампа о том, что в плане Америки о таких поставках речь не идет. Что с европейцами — сейчас сказать, наверное, трудно. Были противоречивые заявления из Германии. Хотя по пресловутым „Таурусам“ вроде бы пока какие-то, скажем так, остатки разума дают о себе знать, пока говорят о том, что „Таурус“ не поставляется», — отметил представитель Кремля.

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