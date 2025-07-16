Фицо рассказал, до каких пор Словакия будет блокировать 18-й пакет санкции против России
21:00 16.07.2025 Источник: Интерфакс
Премьер Словакии Роберт Фицо в среду заявил, что проинформировал Брюссель, что продолжит блокировать одобрение 18-го пакета санкций в отношении РФ до тех пор, пока не получит более конкретные гарантии от Брюсселя в вопросах энергетики.
"Прошу вас употребить ближайшие часы и дни для того, чтобы продолжить диалог ЕС с правительством Словакии (...). И пока вопрос не будет решен, Словакия просит перенести голосование по 18-му пакету санкций", - говорится в письме Фицо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Текст письма словацкий премьер опубликовал в соцсети X.
Фицо отметил, что в данном случае выражает не только свою личную позицию. По его словам, словацкие политические партии тоже сочли недостаточными гарантии, предложенные стране Еврокомиссией в связи с планом ЕС отказаться от российского газа после 2028 года.
Фицо назвал логичным тот факт, что он увязывает касающиеся энергетики планы Еврокомиссии с готовящимися санкциями в отношении России. "Мы считаем, что существующие предложения (в сфере энергетики - ИФ) - это де-факто санкции. И потому совершенно логично, что мы увязываем их с темой 18-го санкционного пакета против РФ", - написал глава правительства Словакии.
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