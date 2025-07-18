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Проблема на авиапредприятиях связана с нехваткой кадров - Гутенев

21:10 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит кадровых ресурсов является одной из наиболее существенных проблем для российских авиационных предприятий. Об этом сообщил журналистам в кулуарах выездного заседания комитета Госдумы по промышленности и торговле в Ульяновске председатель комитета Владимир Гутенев.

«Я думаю, что одна из наиболее существенных проблем — это ограничения по кадровым ресурсам. Если „Авиастару“ (самолетостроительный завод в Ульяновске — прим. ТАСС) необходимо фактически в три раза увеличить численность персонала за пять лет, то здесь традиционными, тривиальными методами невозможно решить эту задачу», — сказал он.

Гутенев добавил, что необходимо увеличить финансирование отрасли. «Мы столкнулись с тем, что вынуждены были пересматривать бюджет, вносили корректировку, и, благодаря активной работе Минфина, удалось сократить сумму дефицита с 211 млрд рублей то 100 млрд рублей. Фактически авиационная отрасль не пострадала, мы уберегли ее от сокращения, но этого мало. Нужно увеличивать финансирование, недопустимо сдвигать вправо», — уточнил он.


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