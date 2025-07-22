0
0
0
НОВОСТИ

Законопроект о призыве в армию в течение всего года поступил в Госдуму

18:30 22.07.2025 Источник: Интерфакс

В Госдуму внесен законопроект об изменении подхода к проведению призыва граждан РФ на военную службу.

Соответствующий проект закона (973851-8) во вторник размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ. Его авторами стали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Законопроектом предлагается установить, что призыв граждан на военную службу осуществляется в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря) на основании указа президента Российской Федерации.

При этом в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством РФ сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:15 22.07.2025
В ФРГ число недовольных работой Мерца на посту канцлера Германии достигло рекордного уровня - опрос
0
180
17:40 22.07.2025
Трамп, отвергнув идею вступления Украины в НАТО, склонил ее к переговорам с Россией — NYT
0
245
17:12 22.07.2025
Россия смогла «смягчить шок» от санкций и сохранить крупные валютные резервы — МВФ
0
268
17:00 22.07.2025
Россия вытеснила Германию из пятерки крупнейших производителей пива в мире
0
258
16:32 22.07.2025
Европейские экономики — это умирающие экономики, считает Орешкин
0
305
16:12 22.07.2025
В Армении две трети населения не доверяют ни одному политическому деятелю
0
284
16:00 22.07.2025
Иностранные мессенджеры в России не будут запрещать — Орешкин
0
349
15:44 22.07.2025
В обновленном корпусе ГКБ имени Вересаева откроется родильный дом — Собянин
0
297
15:38 22.07.2025
В Москве выявлены новые объекты культурного наследия – казенный винный склад №1
0
301
15:32 22.07.2025
Потери ВСУ за сутки составили свыше 1 180 военнослужащих в зоне СВО
0
276

Возврат к списку