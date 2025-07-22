Законопроект о призыве в армию в течение всего года поступил в Госдуму

18:30 Источник: Интерфакс

В Госдуму внесен законопроект об изменении подхода к проведению призыва граждан РФ на военную службу.

Соответствующий проект закона (973851-8) во вторник размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ. Его авторами стали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Законопроектом предлагается установить, что призыв граждан на военную службу осуществляется в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря) на основании указа президента Российской Федерации.

При этом в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством РФ сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы.