0
0
0
НОВОСТИ

Сбер выпустил специальную версию операционной системы SberOS

11:30 30.07.2025

Сбер добавил поддержку архитектуры RISC-V в собственную операционную систему SberOS. Этот важный шаг расширит функциональные возможности системы и продолжит усилия Сбера по решению задач импортозамещения.

SberOS – настольная операционная система, которая изначально разрабатывается с акцентом на высокие стандарты безопасности, надёжности и совместимости с современным оборудованием. ОС является основой пользовательской инфраструктуры в Сбере. Интеграция поддержки стандарта RISC-V расширяет её возможности, позволяя запускать систему на процессорах, построенных на одной из самых передовых открытых архитектур.

«Запуск SberOS на RISC-V — это важный шаг на пути к технологическому суверенитету и развитию российского IT-ландшафта. Эта инициатива подчеркивает видение Сбера о будущем, где открытые стандарты, свобода выбора и инновации являются ключевыми драйверами прогресса в вычислительной технике», – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.

RISC-V — современная открытая архитектура, созданная для максимальной гибкости, эффективности и инноваций. В отличие от традиционных, закрытых архитектур, RISC-V доступна для всех — её можно свободно использовать, модифицировать и внедрять без лицензионных отчислений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 30.07.2025
Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге объявлен в розыск
0
66
11:20 30.07.2025
Главные события землетрясения на Камчатке уже прошли — директор Института физики Земли РАН
0
89
11:05 30.07.2025
США настаивают на обязательстве Ливана разоружить «Хезболлах» для возобновления диалога
0
119
11:00 30.07.2025
Российские приставы на 21% увеличили объем взысканных алиментов в текущем году
0
124
10:32 30.07.2025
ВС РФ ударили по учебному центру сухопутных войск ВСУ в Черниговской области
0
167
10:20 30.07.2025
Армии стран ЕС удовлетворяют лишь 50% требований НАТО — еврокомиссар
0
176
10:05 30.07.2025
За полгода приставы взыскали с должников 584 млрд руб., в том числе 177 млрд — в бюджет
0
218
10:00 30.07.2025
Туристы РФ, по предварительным данным, не пострадали из-за землетрясения на Камчатке — РСТ
0
214
09:32 30.07.2025
Аномальная жара на 10 градусов выше нормы ожидается в 5 округах РФ — Вильфанд
0
278
09:20 30.07.2025
Трамп пошел на уступки Китаю на фоне предстоящей торговой сделки и возможного саммита — WP
0
295

Возврат к списку