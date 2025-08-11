Британский наемник Хейден этапирован в Москву для проведения следственных действий
10:05 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британский наемник Уильям Хейден, взятый в плен российскими военнослужащими во время боев под Торецком, этапирован в Москву для проведения следственных действий. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, ему предъявлено обвинение в наемничестве.
«Взятый в плен под Торецком уроженец Саутгемптона, специалист по ПТРК Javelin Уильям Дэвис Хейден этапирован в Московский регион для проведения с ним следственных действий, а также ряда судебно-медицинских экспертиз. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)», — рассказал собеседник агентства. По его словам, британский наемник содержится в одном из столичных следственных изоляторов и сотрудничает со следствием.
НОВОСТИ
- 11:07 11.08.2025
- Сбер поддержит международный автопробег БРИКС
- 11:05 11.08.2025
- ЕС пытается протащить Зеленского на саммит на Аляске — Politico
- 11:00 11.08.2025
- Космические программы Европы находятся под угрозой из-за зависимости от НАСА — FT
- 10:32 11.08.2025
- Агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис — ФСБ
- 10:20 11.08.2025
- К 2030 году каждый пятый метр жилья в России должен быть новым — Хуснуллин
- 10:00 11.08.2025
- Секретная служба арендовала жилье в Анкоридже накануне саммита Путина и Трампа — NYT
- 09:32 11.08.2025
- Спецслужбы Украины обманом используют россиян в качестве смертников — ФСБ
- 09:20 11.08.2025
- Один человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА на Нижегородскую область
- 09:05 11.08.2025
- Все знают, что Зеленскому придется разменять землю на мир — американский политолог
- 09:00 11.08.2025
- Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских БПЛА над регионами России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать