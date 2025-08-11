Британский наемник Хейден этапирован в Москву для проведения следственных действий

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский наемник Уильям Хейден, взятый в плен российскими военнослужащими во время боев под Торецком, этапирован в Москву для проведения следственных действий. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, ему предъявлено обвинение в наемничестве.

«Взятый в плен под Торецком уроженец Саутгемптона, специалист по ПТРК Javelin Уильям Дэвис Хейден этапирован в Московский регион для проведения с ним следственных действий, а также ряда судебно-медицинских экспертиз. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)», — рассказал собеседник агентства. По его словам, британский наемник содержится в одном из столичных следственных изоляторов и сотрудничает со следствием.