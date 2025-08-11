0
0
175
НОВОСТИ

Британский наемник Хейден этапирован в Москву для проведения следственных действий

10:05 11.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский наемник Уильям Хейден, взятый в плен российскими военнослужащими во время боев под Торецком, этапирован в Москву для проведения следственных действий. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, ему предъявлено обвинение в наемничестве.

«Взятый в плен под Торецком уроженец Саутгемптона, специалист по ПТРК Javelin Уильям Дэвис Хейден этапирован в Московский регион для проведения с ним следственных действий, а также ряда судебно-медицинских экспертиз. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)», — рассказал собеседник агентства. По его словам, британский наемник содержится в одном из столичных следственных изоляторов и сотрудничает со следствием.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:07 11.08.2025
Сбер поддержит международный автопробег БРИКС
0
8
11:05 11.08.2025
ЕС пытается протащить Зеленского на саммит на Аляске — Politico
0
25
11:00 11.08.2025
Космические программы Европы находятся под угрозой из-за зависимости от НАСА — FT
0
49
10:32 11.08.2025
Агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис — ФСБ
0
117
10:20 11.08.2025
К 2030 году каждый пятый метр жилья в России должен быть новым — Хуснуллин
0
137
10:00 11.08.2025
Секретная служба арендовала жилье в Анкоридже накануне саммита Путина и Трампа — NYT
0
185
09:32 11.08.2025
Спецслужбы Украины обманом используют россиян в качестве смертников — ФСБ
0
232
09:20 11.08.2025
Один человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА на Нижегородскую область
0
218
09:05 11.08.2025
Все знают, что Зеленскому придется разменять землю на мир — американский политолог
0
257
09:00 11.08.2025
Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских БПЛА над регионами России
0
236

Возврат к списку