Зимбабве приняла дорожную карту дедолларизации — Центробанк

13:05 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республика Зимбабве приняла дорожную карту дедолларизации и перехода от использования нескольких валют в обращении к использованию лишь национальной денежной единицы — зимбабвийского золота (ZiG) к 2030 году. Об этом сообщила зимбабвийская правительственная газета The Herald со ссылкой на заместителя управляющего Резервным (Центральным) банком Зимбабве (РБЗ) Инносента Матше.

По его словам, экономика страны страдает от нехватки ликвидности, особенно долларов США, наличие которых власти не в состоянии контролировать, и дедолларизация — лучший способ обеспечить полный контроль над денежной политикой и обеспечить экономический рост.

Со своей стороны, Алоис Бурутса — генеральный управляющий компании Buy Zimbabwe, которая занимается потребительским консалтингом, считает, что избавиться от доллара поможет ориентация на местных поставщиков товаров, поскольку это будет способствовать снижению потребности в импорте.

В настоящее время в Зимбабве действует мультивалютный режим обеспечения расчетных операций, главным образом в обращении используются доллар США и ZiG. Дорожная карта дедолларизации предусматривает постепенное создание условий для того, чтобы к 2030 году фигурировала лишь национальная денежная единица.

