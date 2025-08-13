ВС РФ за сутки освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР
14:12 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения группировки войск «Центр» за прошедшие сутки освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
