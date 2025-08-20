0
США продают европейцам оружие для дальнейшей перепродажи Украине с наценкой 10% — Бессент

10:05 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США продают странам Европы оружие, которое затем продается Украине, с наценкой 10%. Об этом рассказал в интервью телеканалу Fox News глава Минфина США Скотт Бессент.

«Я думаю, что президент [США Дональд] Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, а президент Трамп берет 10% наценку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, будут ли американские налогоплательщики оплачивать прикрытие с воздуха, которое могут обеспечивать американские военные для европейских стран на Украине в случае достижения подобного соглашения.

