В состав ВМФ РФ приняты три современных боевых корабля
15:00 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корабельный состав Военно-морского флота (ВМФ) пополнился патрульным кораблем «Виктор Великий», малым ракетным кораблем «Ставрополь» и малым ракетным кораблем «Тайфун». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня корабельный состав Военно-морского флота пополнился тремя современными боевыми кораблями. Торжественная церемония состоялось под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, который дал команду на подъем Военно-морских флагов на кораблях по видео-конференц-связи из Главного адмиралтейства. Так, в г. Балтийске Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле „Виктор Великий“, построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле „Ставрополь“, который вошел в состав Балтийского флота. В г. Махачкале также прошла церемония по приему в состав Черноморского флота малого ракетного корабля „Тайфун“, — говорится в сообщении.
