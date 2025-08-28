В состав ВМФ РФ приняты три современных боевых корабля

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корабельный состав Военно-морского флота (ВМФ) пополнился патрульным кораблем «Виктор Великий», малым ракетным кораблем «Ставрополь» и малым ракетным кораблем «Тайфун». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня корабельный состав Военно-морского флота пополнился тремя современными боевыми кораблями. Торжественная церемония состоялось под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, который дал команду на подъем Военно-морских флагов на кораблях по видео-конференц-связи из Главного адмиралтейства. Так, в г. Балтийске Андреевские флаги впервые подняли на патрульном корабле „Виктор Великий“, построенном для Черноморского флота, и малом ракетном корабле „Ставрополь“, который вошел в состав Балтийского флота. В г. Махачкале также прошла церемония по приему в состав Черноморского флота малого ракетного корабля „Тайфун“, — говорится в сообщении.