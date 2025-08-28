0
РФ надеется, что имена заказчиков теракта на «Северных потоках» станут известны — Песков

15:12 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия выражает надежду на то, что расследование диверсии на «Северных потоках» вскоре завершится, и имена заказчиков и исполнителей будут обнародованы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно вызывает удовлетворение то, что это следствие [по факту подрыва на „Северных потоках“] идет, и хочется верить, что оно все-таки будет доведено до конца, и будут названы не только исполнители, но и заказчики этих террористических актов», — сказал представитель Кремля.

