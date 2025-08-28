Модные показы, выставка и деловые сессии: в Москве стартовал BRICS+ Fashion Summit

14:32

В Москве стартовал международный форум BRICS+ Fashion Summit. Дизайнеры, предприниматели и эксперты моды из 65 стран, таких как Китай, Бразилия, Индия, Малайзия и Объединенные Арабские Эмираты до 30 августа соберутся в Московском концертном зале «Зарядье» для дискуссий о состоянии и перспективах отрасли. «Модный форум БРИКС проводится в Москве в третий раз. Эксперты со всего мира обсуждают на нем совместные проекты, привлечение инвестиций, применение современных технологий и ключевые векторы развития индустрии», — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В рамках форума состоится выставка «Родные мотивы», на которой будут представлены национальные костюмы народов Урала, Татарстана, Башкортостана, Якутии, Кабардино-Балкарии и других регионов России, а также базирующиеся на их основе современные образы. Также гости увидят показы коллекций дизайнеров из разных стран, например, Бразилии, Турции, Южно-Африканской Республики и Гватемалы.

Некоторые участники форума смогут принять участие в обучающем интенсиве. Жюри отобрало 320 начинающих специалистов, которые на нескольких площадках прослушают лекции отечественных и зарубежных экспертов о способах выхода на международные рынки и продвижении бренда в соцсетях.

BRICS+ Fashion Summit проходит в рамках Московской недели моды. Увидеть полную программу форума и зарегистрироваться на события можно на официальном сайте недели.