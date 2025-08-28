0
0
150
НОВОСТИ

Кабмин спишет 25,5 млрд рублей долга девяти субъектам России — Мишустин

16:12 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России в рамках программы списания двух третей долгов российских регионов направит на эти цели 25,5 млрд рублей для девяти субъектов Федерации. О решении объявил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

«Поддержка регионов — это наш приоритет», — отметил Мишустин и при этом напомнил: «Действует специальный механизм, который позволяет списывать две трети задолженности по кредитам тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры».

«Приняты такие меры в отношении займов еще девяти субъектов на общую сумму около 25,5 млрд рублей», — анонсировал глава кабмина и уточнил, что речь идет об Астраханской, Костромской, Пензенской, Саратовской, Томской областях, республиках Башкортостан, Ингушетия, Удмуртия и Хакасия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 28.08.2025
Индия нарастит импорт российской нефти в сентябре вопреки давлению США — Reuters
0
52
17:00 28.08.2025
ВС РФ впервые уничтожили украинский корабль при помощи безэкипажного катера — эксперт
0
93
16:32 28.08.2025
Власти Украины официально признали УПЦ связанной с Русской Православной Церковью
0
157
16:00 28.08.2025
Русофобия станет уголовно наказуемым преступлением в РФ, уверен Фадеев
0
192
15:32 28.08.2025
Альпинист Расторгуев погиб во время восхождения на гору Джанга-Тау
0
204
15:12 28.08.2025
РФ надеется, что имена заказчиков теракта на «Северных потоках» станут известны — Песков
0
239
15:00 28.08.2025
В состав ВМФ РФ приняты три современных боевых корабля
0
253
14:32 28.08.2025
Модные показы, выставка и деловые сессии: в Москве стартовал BRICS+ Fashion Summit
0
265
14:32 28.08.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 325 военнослужащих в зоне СВО
0
272
14:12 28.08.2025
Смещение центра мировой экономики в Азию открывает новые возможности — Путин
0
290

Возврат к списку