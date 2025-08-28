Кабмин спишет 25,5 млрд рублей долга девяти субъектам России — Мишустин
16:12 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России в рамках программы списания двух третей долгов российских регионов направит на эти цели 25,5 млрд рублей для девяти субъектов Федерации. О решении объявил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.
«Поддержка регионов — это наш приоритет», — отметил Мишустин и при этом напомнил: «Действует специальный механизм, который позволяет списывать две трети задолженности по кредитам тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры».
«Приняты такие меры в отношении займов еще девяти субъектов на общую сумму около 25,5 млрд рублей», — анонсировал глава кабмина и уточнил, что речь идет об Астраханской, Костромской, Пензенской, Саратовской, Томской областях, республиках Башкортостан, Ингушетия, Удмуртия и Хакасия.
