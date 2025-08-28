0
НОВОСТИ

ВС РФ впервые уничтожили украинский корабль при помощи безэкипажного катера — эксперт

17:00 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска впервые смогли потопить корабль ВМС Украины при помощи безэкипажного катера (БЭК). Об этом ТАСС заявил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский БЭК поразил в устье Дуная средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины. «Это первый подтвержденный Минобороны РФ случай поражения российским безэкипажным катером корабля украинских ВМС. Из имевших резонанс эпизодов применения российских БЭКов вспоминается только эпизод с подрывом в районе одного из мостов через Днепр», — отметил эксперт.

