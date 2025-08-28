0
0
0
НОВОСТИ

Индия нарастит импорт российской нефти в сентябре вопреки давлению США — Reuters

17:12 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия готова увеличить закупки российской нефти в сентябре, несмотря на давление администрации США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их прогнозу, индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличат закупки российской нефти в сентябре на 10-20%, или на 150-300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. За первые 20 дней августа Индия импортировала 1,5 млн баррелей российской нефти в сутки, что соответствует показателю июля. Эти объемы составляют около 1,5% от мировых поставок. Они делают Индию крупнейшим покупателем российской нефти, закрывающей потребности страны примерно на 40 процентов.

«Российская нефть, вероятно, останется основной частью закупок Индией этого сырья, — сказали источники Reuters. — Несмотря на повышение тарифов США и ценовые ограничения ЕС, Индия продолжает полагаться на нефть из России, получая выгоду от поставок дешевых российских углеводородов».

Ранее посол Индии в РФ Винай Кумар заявлял ТАСС, что Индия будет покупать нефть там, где ей выгодно, решение США о пошлинах является несправедливым и неразумным.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 28.08.2025
ВС РФ впервые уничтожили украинский корабль при помощи безэкипажного катера — эксперт
0
112
16:32 28.08.2025
Власти Украины официально признали УПЦ связанной с Русской Православной Церковью
0
171
16:12 28.08.2025
Кабмин спишет 25,5 млрд рублей долга девяти субъектам России — Мишустин
0
188
16:00 28.08.2025
Русофобия станет уголовно наказуемым преступлением в РФ, уверен Фадеев
0
206
15:32 28.08.2025
Альпинист Расторгуев погиб во время восхождения на гору Джанга-Тау
0
213
15:12 28.08.2025
РФ надеется, что имена заказчиков теракта на «Северных потоках» станут известны — Песков
0
244
15:00 28.08.2025
В состав ВМФ РФ приняты три современных боевых корабля
0
262
14:32 28.08.2025
Модные показы, выставка и деловые сессии: в Москве стартовал BRICS+ Fashion Summit
0
271
14:32 28.08.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 325 военнослужащих в зоне СВО
0
278
14:12 28.08.2025
Смещение центра мировой экономики в Азию открывает новые возможности — Путин
0
296

Возврат к списку