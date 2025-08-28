Индия нарастит импорт российской нефти в сентябре вопреки давлению США — Reuters
17:12 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия готова увеличить закупки российской нефти в сентябре, несмотря на давление администрации США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их прогнозу, индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличат закупки российской нефти в сентябре на 10-20%, или на 150-300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. За первые 20 дней августа Индия импортировала 1,5 млн баррелей российской нефти в сутки, что соответствует показателю июля. Эти объемы составляют около 1,5% от мировых поставок. Они делают Индию крупнейшим покупателем российской нефти, закрывающей потребности страны примерно на 40 процентов.
«Российская нефть, вероятно, останется основной частью закупок Индией этого сырья, — сказали источники Reuters. — Несмотря на повышение тарифов США и ценовые ограничения ЕС, Индия продолжает полагаться на нефть из России, получая выгоду от поставок дешевых российских углеводородов».
Ранее посол Индии в РФ Винай Кумар заявлял ТАСС, что Индия будет покупать нефть там, где ей выгодно, решение США о пошлинах является несправедливым и неразумным.
