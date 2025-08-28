Рост ВВП РФ в первом полугодии составил 1,2% — Мишустин
17:40 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВВП России в первом полугодии 2025 г. вырос на 1,2%, несмотря на вызовы времени. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами правительства.
«Вопреки всем вызовам, динамика валового внутреннего продукта осталась положительной. Он вырос на 1,2%. Доходы бюджета составляли свыше 17,5 трлн рублей, превысив аналогичные показатели прошлого года и прогноз», — сказал глава кабмина.
