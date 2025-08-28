0
0
133
НОВОСТИ

Рост ВВП РФ в первом полугодии составил 1,2% — Мишустин

17:40 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВП России в первом полугодии 2025 г. вырос на 1,2%, несмотря на вызовы времени. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами правительства.

«Вопреки всем вызовам, динамика валового внутреннего продукта осталась положительной. Он вырос на 1,2%. Доходы бюджета составляли свыше 17,5 трлн рублей, превысив аналогичные показатели прошлого года и прогноз», — сказал глава кабмина.

НОВОСТИ

