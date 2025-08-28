0
НОВОСТИ

Италия меняет своего посла в России

18:30 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни объявил о смене посла республики в России. Новым главой дипмиссии в Москве станет бывший посол в Австрии, ныне дипломатический советник министра экономики и финансов Стефано Бельтраме.

«Мы утвердили ряд новых послов. В Москву был назначен Стефано Бельтраме, бывший посол в Вене, ныне дипломатический советник министра (Джанкарло) Джорджетти», — сказал Таяни. Его слова приводит агентство ANSA.

