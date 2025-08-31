0
НОВОСТИ

Фон дер Ляйен пообещала «прифронтовой» Польше новые военные дотации

13:17 31.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Польше «новые военные дотации» из бюджета Евросоюза, поскольку Брюссель считает эту страну «прифронтовым государством, находящимся на границе с Россией и Белоруссией». Об этом она заявила на пресс-конференции на польско-белорусской границе в Крынках у двухметрового забора с колючей проволокой, построенного на деньги ЕС, в рамках своего турне «по семи прифронтовым государствам ЕС».

«В новом бюджете ЕС (семилетнем бюджетном плане, подготовленном Еврокомиссией на 2028–2034 годы — прим. ТАСС) мы предоставим Польше дополнительное финансирование, поскольку она является прифронтовым государством», — сказала фон дер Ляйен.

«Я хочу выразить европейскую солидарность с Польшей как европейским прифронтовым государством», — заявила она. Фон дер Ляйен высказала мнение, что Польша якобы на протяжении многих лет была «целью подлых гибридных нападений», не уточняя, кто и как нападал на страну.

