В телефонах пленных ВСУ обнаружены видео расстрелов машин с гражданскими

11:00 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Видео расстрелов автомобилей с мирными жителями найдены в телефонах украинских военнослужащих, сдавшихся в плен на южнодонецком направлении в разное время. С содержанием видеоматериалов ознакомилась корреспондент ТАСС.

По данным корреспондента, на всех видео украинские военнослужащие открывают огонь из автоматов по автомобилям с белыми лентами, внутри которых сидят мирные жители. Это же подтверждают и кадры, снятые украинскими военнослужащими сразу после расстрелов. Во всех случаях внутри автомобилей находились гражданские люди разных возрастов, а также их личные вещи.

Предположительно, все видео были сняты на южнодонецком направлении.

