Гражданин Азербайджана задержан в Ставропольском крае за подготовку терактов
11:05 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае гражданина Азербайджана за подготовку терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Ставропольском крае задержан гражданин Азербайджана, инициативно вступивший в состав запрещенной на территории РФ украинской террористической организации, который по заданию ее главарей провел детальную разведку ряда объектов предполагаемых для совершения диверсионно-террористических актов, в частности административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в городе Ессентуки и Ставрополе», — сообщили в ЦОС.
