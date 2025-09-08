0
НОВОСТИ

Гражданин Азербайджана задержан в Ставропольском крае за подготовку терактов

11:05 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае гражданина Азербайджана за подготовку терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Ставропольском крае задержан гражданин Азербайджана, инициативно вступивший в состав запрещенной на территории РФ украинской террористической организации, который по заданию ее главарей провел детальную разведку ряда объектов предполагаемых для совершения диверсионно-террористических актов, в частности административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в городе Ессентуки и Ставрополе», — сообщили в ЦОС.

