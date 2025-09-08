0
НОВОСТИ

ВС РФ за сутки поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины

14:00 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ за сутки поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах», — говорится в сообщении.

15:00 08.09.2025
Китай готовится открыть рынок облигаций для энергетических компаний РФ — FT
14:32 08.09.2025
ЕС обсуждает санкции против КНР за приобретение нефти из России — FT
14:12 08.09.2025
Израиль принял предложение о прекращении огня в Газе - МИД
13:32 08.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 340 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
13:20 08.09.2025
Санкции Запада против РФ не возымели никакого эффекта — Песков
13:05 08.09.2025
У РФ есть все основания предъявить Финляндии требования о репарациях — Медведев
13:00 08.09.2025
Производство водки в РФ за январь — август упало на 6,8%, коньяка — на 18,5%
12:45 08.09.2025
Сбер открыл окна возможностей на фестивале «Жатва» в Черноземье
12:32 08.09.2025
Силы ПВО РФ сбили 13 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем
12:20 08.09.2025
Руанда намерена стать центром производства дронов в Африке — СМИ
