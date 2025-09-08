Выступление Путина на саммите БРИКС не будет открытым — Песков
17:12 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выступление президента РФ Владимира Путина на онлайн-саммите БРИКС не планируется открывать для СМИ, мероприятие проходит в закрытом режиме. Это пояснил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, — ответил он на вопрос, будет ли выступление Путина закрытым. — Весь саммит в закрытом режиме».
