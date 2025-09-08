Мерц выступил за создание новой архитектуры безопасности для Европы
17:32 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за создание новой архитектуры безопасности для Европы и проведение прагматичной внешней политики, ориентирующейся в большей степени на германские и европейские интересы. Об этом он заявил на конференции послов ФРГ, которая проходит в МИД страны.
«То, что мы назвали либеральным миропорядком, со многих сторон сейчас подвергается давлению, в том числе изнутри политического Запада», — сказал Мерц. «Уже возник новый системный конфликт между либеральными демократиями и осью автократий, которые поддерживают друг друга и практически ищут открытой системной конкуренции с нашей демократией», — считает он. По его мнению, «создаются новые ревизионистские альянсы», а кризисы и конфликты «накладываются друг на друга».
«Так что перед нами стоят принципиальные, практически исторические задачи — создать новую архитектуру безопасности, которая, если все будет хорошо, надежно просуществовала бы несколько десятилетий», — заявил Мерц.
Канцлер утверждал, что «отношения с США изменяются», а такие институты, как Всемирная торговая организация (ВТО), не работают. «Мы должны признать, что, например, ВТО в настоящее время не функционирует и больше не может выполнять свою изначальную роль», — сказал он. В данном контексте канцлер выступил также за реформирование Совета Безопасности ООН.
НОВОСТИ
- 18:00 08.09.2025
- Право вето в СБ ООН лишает его возможности решать конфликты — президент Египта
- 17:12 08.09.2025
- Выступление Путина на саммите БРИКС не будет открытым — Песков
- 17:00 08.09.2025
- Страны БРИКС должны укреплять свое лидерство в мировой экономике — Рамапоса
- 16:41 08.09.2025
- Реставрация "дома Мастера" в Мансуровском переулке подходит к концу
- 16:32 08.09.2025
- Столкновения между сторонниками оппозиции и полицией произошли в Турции
- 16:12 08.09.2025
- Торговые войны серьезно подрывают мировую экономику — Си Цзиньпин
- 16:00 08.09.2025
- Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС
- 15:32 08.09.2025
- Черногория может до конца 2026 г. вступить в ЕС — еврокомиссар
- 15:12 08.09.2025
- Африке необходимо $1,3 трлн ежегодно для адаптации к изменению климата — Афросоюз
- 15:00 08.09.2025
- Китай готовится открыть рынок облигаций для энергетических компаний РФ — FT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать