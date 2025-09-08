0
НОВОСТИ

Мерц выступил за создание новой архитектуры безопасности для Европы

17:32 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за создание новой архитектуры безопасности для Европы и проведение прагматичной внешней политики, ориентирующейся в большей степени на германские и европейские интересы. Об этом он заявил на конференции послов ФРГ, которая проходит в МИД страны.

«То, что мы назвали либеральным миропорядком, со многих сторон сейчас подвергается давлению, в том числе изнутри политического Запада», — сказал Мерц. «Уже возник новый системный конфликт между либеральными демократиями и осью автократий, которые поддерживают друг друга и практически ищут открытой системной конкуренции с нашей демократией», — считает он. По его мнению, «создаются новые ревизионистские альянсы», а кризисы и конфликты «накладываются друг на друга».

«Так что перед нами стоят принципиальные, практически исторические задачи — создать новую архитектуру безопасности, которая, если все будет хорошо, надежно просуществовала бы несколько десятилетий», — заявил Мерц.

Канцлер утверждал, что «отношения с США изменяются», а такие институты, как Всемирная торговая организация (ВТО), не работают. «Мы должны признать, что, например, ВТО в настоящее время не функционирует и больше не может выполнять свою изначальную роль», — сказал он. В данном контексте канцлер выступил также за реформирование Совета Безопасности ООН.

