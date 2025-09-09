0
НОВОСТИ

Кабмин РФ поддержал проект, запрещающий детям и пьяным выгуливать опасных собак

10:20 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ в целом поддержало законопроект, запрещающий выгуливать собак опасных пород пьяным людям и подросткам до 16 лет.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в официальном отзыве кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.

Инициаторами законопроекта стали депутаты от большинства парламентских фракций — «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду».

