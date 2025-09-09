Отец погибших от дихлофоса под Красноярском детей приговорен к двум годам условно

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Назаровский городской суд Красноярского края приговорил Дмитрия Виноградова, отца 4 детей, погибших от дихлофоса в поселке Красная Сопка, к 2 годам условного лишения свободы. Об этом ТАСС сообщила прокуратура Красноярского края.

«Суд назначил наказание 2 года лишения свободы условно, испытательный срок 3 года», — сообщили в прокуратуре.