Отец погибших от дихлофоса под Красноярском детей приговорен к двум годам условно
10:32 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Назаровский городской суд Красноярского края приговорил Дмитрия Виноградова, отца 4 детей, погибших от дихлофоса в поселке Красная Сопка, к 2 годам условного лишения свободы. Об этом ТАСС сообщила прокуратура Красноярского края.
«Суд назначил наказание 2 года лишения свободы условно, испытательный срок 3 года», — сообщили в прокуратуре.
