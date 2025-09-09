Протестующие подожгли резиденцию премьера Непала — СМИ
12:20 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники антиправительственных акций протеста в Непале подожгли частную резиденцию премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот. Об этом сообщила газета Setopati.
Охраняющие здание полицейские применили слезоточивый газ. После этого протестующие подожгли резиденцию. Кто находился там в этот момент, не уточняется.
Ранее сообщалось о поджогах резиденций президента Непала Рама Чандры Паудела, нескольких министров и политиков.
Во вторник у здания парламента Непала в Катманду вновь собрались протестующие с требованием отставки правительства. Они жгут шины и перекрывают движение транспорта. Власти ввели в столице комендантский час на неопределенный срок. Посольство России настоятельно рекомендовало не выходить на улицы города.
4 сентября правительство Непала ввело ограничения на Facebook, Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), WhatsApp и другие социальные сети, которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. 9 сентября власти отменили ограничения.
