Протестующие подожгли резиденцию премьера Непала — СМИ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники антиправительственных акций протеста в Непале подожгли частную резиденцию премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот. Об этом сообщила газета Setopati.

Охраняющие здание полицейские применили слезоточивый газ. После этого протестующие подожгли резиденцию. Кто находился там в этот момент, не уточняется.

Ранее сообщалось о поджогах резиденций президента Непала Рама Чандры Паудела, нескольких министров и политиков.

Во вторник у здания парламента Непала в Катманду вновь собрались протестующие с требованием отставки правительства. Они жгут шины и перекрывают движение транспорта. Власти ввели в столице комендантский час на неопределенный срок. Посольство России настоятельно рекомендовало не выходить на улицы города.

4 сентября правительство Непала ввело ограничения на Facebook, Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), WhatsApp и другие социальные сети, которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. 9 сентября власти отменили ограничения.