Более 40 тысяч москвичей занимаются эковолонтерством

11:47

Жители Москвы осенью смогут принять участие во множестве волонтерских акций – в субботниках, в сборе гуманитарной помощи, в сортировке одежды, в сборах старых ручек, фломастеров и автоматических карандашей. Информация о них есть на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», где также можно узнать больше об эковолонтерстве, пройдя специальный онлайн-курс. Он позволяет получить сведения о принципах раздельного сбора отходов и полезные экопривычках, об особенностях помощи на природных территориях и возможностях разработки в Москве собственных экопроектов.

По словам директора ресурсного центра «Мосволонтер» Александра Левита, осень — отличное время для того, чтобы внести свой вклад в заботу о природе, провести время с пользой и получить впечатления от общения с природой. «Около 40 тысяч москвичей помогают городу в рамках экологического направления волонтерства, и это число продолжает увеличиваться», — сообщил Левит.

Например, в парке «Кузьминки» будут проводиться субботники 9 сентября с 12:00 до 15:00 и 17 сентября с 10:00 до 16:00. Волонтеров обеспечат необходимым инвентарем и экипировкой, а также доставят до места проведения субботника. А после субботников добровольцы смогут побывать на экскурсии в эколого-просветительском центре «Кузьминки» и узнать о народных традициях, обрядах и ремеслах, связанных с природой. Для участия в субботнике нужно предварительно подать заявку.