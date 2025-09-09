На форуме «Москва 2030» обсудят, какие новейшие технологии могут использовать экскурсоводы и гиды

12:08

В Москве 11 сентября в 14:00 в новом кампусе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана пройдет дискуссия «Экскурсовод будущего. Какой он?» Событие состоится при поддержке Музея Москвы и будет проводиться на территории технологического прогресса «Облачные города» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030».

Модератором дискуссии станет старший научный сотрудник Музея Москвы, специалист по промышленному наследию, автор проекта «Моспромарт», директор научно-просветительского проекта «Школа наследия» Инна Крылова. В беседе будут участвовать начальник единого центра аккредитации гидов на базе Музея Москвы Анна Гукасян, филолог и исследовательница городской антропологии Дарья Супрунова и экскурсовод, коллекционер дореволюционной парфюмерии Мария Аносова.

Они планируют обсудить влияние современных технологий на работу гидов и экскурсоводов, например о том, как искусственный интеллект создает персонализированные маршруты, о том, какие технологии уже используются в Москве, а какие будут внедрены в будущем. Также речь пойдет о новых форматах общения гидов с экскурсантами. Например, об использовании дополненной реальности, театрализованных маршрутах и ольфакторных прогулках, позволяющих не только услышать историю, но и ощутить запах прошлого.

Гости дискуссии смогут высказать предположения о том, какие технологии способны помочь в работе экскурсоводов, а их клиентам будут полезны при осмотре достопримечательностей. Авторов наиболее интересных идей наградят памятными сувенирами. Также состоится викторина, победители которой получат подарки.

В Москве работают более 1600 аттестованных гидов, которые проводят экскурсии на 22 языках. Цифровизация, новые запросы аудитории и рост интереса к иммерсивным технологиям приводят к тому, что экскурсии проводятся в новых форматах, в результате чего роль экскурсоводов и гидов меняется.