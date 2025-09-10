В ГД предложили увеличить налоги для сверхбогатых

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель партии и думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил для сверхбогатых россиян поднять прогрессивную шкалу НДФЛ выше 22%, ввести налог на роскошь и специальный налог на состояние. Об этом парламентарий заявил ТАСС.

Ранее агентством Bloomberg был опубликован очередной «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), согласно которому состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала 2025 года на $24,62 млрд.

«Наши предложения очень простые. С прошлого года введена прогрессивная шкала подоходного налога (НДФЛ), о которой мы говорили с начала создания нашей партии, с 2006 года. Но 22% платят те, кто получает более 50 млн рублей в год. И те, кто 500 миллионов рублей получает и еще больше, они все равно платят только 22%. Первое решение — это реальная прогрессия. Пускай платят и 25%, и 35%, и ничего с ними не будет», — сказал депутат.

Кроме того, он предложил ввести дополнительный налог на «самолеты, яхты и вертолеты». При этом, как отметил Миронов, необходимо убедиться, чтобы такой налог на роскошь «не затронул граждан, а его действительно платили олигархи».

«И третье — это специальный налог на состояние, есть такая мировая практика», — отметил Миронов. Среди примеров такого налогообложения он привел Францию. «Сейчас Минфин формирует бюджет. Вместо того чтобы брать с граждан очередные какие-то налоги, нужно потрясти этих жирных котов. Я думаю, что это было бы справедливо», — сказал парламентарий.

С 2025 года прогрессивная шкала НДФЛ в России установлена от 13% до 22%. По ставке 13% облагаются доходы до 2,4 млн в год (в среднем 200 тыс. рублей в месяц). До 5 млн рублей дохода применяется ставка 15%, до 20 млн — 18%, до 50 млн — 20%. Самую высокую ставку, 22%, платят граждане, получающие свыше 50 млн рублей в год. Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к превышению пороговых уровней. То есть, первые 2,4 млн рублей заработка в любом случае облагаются только 13% и так далее по всей прогрессии.