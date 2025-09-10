0
НОВОСТИ

Самый длинный вантовый мост в мире введен в эксплуатацию на востоке КНР

11:32 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вантовый мост с самым длинным основным пролетом в мире — 1 208 м — открылся в восточной китайской провинции Цзянсу. Как сообщила газета China Daily, новая переправа через реку Янцзы соединила города Тайчжоу и Чанчжоу.

Инженерное сооружение общей длиной 10 км предназначено как для автомобильного, так и железнодорожного сообщения. Оно сократило время в пути между Тайчжоу и Чанчжоу с 1 часа 20 минут до примерно 20 минут.

Помимо основного пролета длиной 1 208 м, у моста есть два боковых пролета по 388 метров. Высота двух его опор составляет 350 метров, что эквивалентно величине 120-этажного здания. Мост выдерживает нагрузку 530 тыс. тонн. Он прошел заключительный тест перед эксплуатацией: 110 грузовиков общим весом 4 400 тонн одновременно проехали по нему.

Строительство моста через Янцзы велось шесть лет.

Ранее Русский мост во Владивостоке считался вантовым мостом с самым длинным пролетом в мире — 1 104 м.

