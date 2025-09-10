0
НОВОСТИ

Около 70% немцев недовольны действиями канцлера ФРГ — опрос

12:00 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 70% жителей Германии не удовлетворены деятельностью канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Христианско-демократический союз, ХДС). Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов NTV и RTL.

По его данным, 67% респондентов заявили, что недовольны работой Мерца. Рейтинг канцлера снизился на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с предыдущей неделей, достигнув рекордно низкого уровня. Лишь 29% опрошенных сообщили, что довольны действиями политика. Только сторонники ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) в целом довольны работой Мерца (70%), в то время как большинство избирателей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) (64%), «Зеленых» (74%), Левой партии (90%) и «Альтернативы для Германии» (АдГ) (94%) недовольны его действиями.

В то же время, как выяснили социологи, лишь около пятой части немцев (21%) в настоящее время считают, что Мерц принимает достаточные меры для решения экономических проблем Германии. Это значительно меньше, чем в июне, когда данный показатель составлял 31%. При этом 74% респондентов (по сравнению с 59% в июне) считают, что Мерцу следует уделять больше внимания экономическим проблемам. Большинство представителей всех политических партий полагают, что канцлер делает недостаточно для решения проблем в экономике.

Вместе с тем 60% немцев ожидают ухудшения экономической ситуации в ФРГ. Противоположную точку зрения высказали лишь 16% опрошенных. Экономическое положение страны, как указали участники исследования, является одной из важнейших проблем на данный момент. Эта тема занимает второе место с 39% упоминаний. Самой популярной темой стал конфликт на Украине (50%).

