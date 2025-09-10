Трамп не видит смысла в экономической изоляции России — Вэнс

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, готов к сотрудничеству по широкому спектру проектов после урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Президент был откровенен как с европейцами, так и с россиянами относительно того, что он не видит смысла в экономической изоляции России, если не считать [такой целью] продолжение конфликта. Он хочет, чтобы люди перестали умирать. И после достижения мира он открыт для широкого спектра экономических договоренностей, которые выгодны США», — сказал Вэнс в эфире телеканала One America News Network.