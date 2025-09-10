0
НОВОСТИ

Трамп не видит смысла в экономической изоляции России — Вэнс

14:32 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России, готов к сотрудничеству по широкому спектру проектов после урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Президент был откровенен как с европейцами, так и с россиянами относительно того, что он не видит смысла в экономической изоляции России, если не считать [такой целью] продолжение конфликта. Он хочет, чтобы люди перестали умирать. И после достижения мира он открыт для широкого спектра экономических договоренностей, которые выгодны США», — сказал Вэнс в эфире телеканала One America News Network.

16:00 10.09.2025
Не менее 25 человек погибли, 633 ранены в ходе массовых беспорядков в Непале
15:51 10.09.2025
Реставрация исторического здания Театра Олега Табакова завершена — мэр Москвы
15:50 10.09.2025
Сбер представил ароматизированную бизнес-карту в индивидуальном дизайне
15:46 10.09.2025
Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети
15:36 10.09.2025
Столичным предпринимателям помогут в продвижении на крупном маркетплейсе
15:32 10.09.2025
Украина в очередной раз получила от ЕС 1 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ
15:12 10.09.2025
Кремль предупредил о страшных последствиях отправки западных войск на Украину
15:09 10.09.2025
Проект «Лето в Москве» стимулирует развитие малого и среднего бизнеса столицы
14:47 10.09.2025
НАТО применила статью 4 Североатлантического договора в связи с инцидентом с БПЛА в Польше
14:41 10.09.2025
На форуме «Москва 2030» студенты колледжей научат горожан управлять электропоездами
