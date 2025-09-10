Украина в очередной раз получила от ЕС 1 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ
15:32 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз направил Украине очередной транш в размере 1 млрд евро в рамках программы кредитования за счет доходов от замороженных активов РФ. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Украина получила еще один транш макрофинансовой помощи от ЕС — 1 млрд евро в рамках программы ERA (программа экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine — прим. ТАСС). Этот транш профинансирован из прибылей от замороженных активов Центрального банка РФ», — написала Свириденко в своем телеграм-канале.
23 августа газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщила, что Евросоюз с января по июль уже перевел Украине 10,1 млрд евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. Как отмечало издание, Брюссель в основном использует эти средства для поддержки военных и гражданских проектов.
