На форуме «Москва 2030» студенты колледжей научат горожан управлять электропоездами
14:41 10.09.2025
Транспортные мастер-классы до 14 сентября будут проводиться на форуме «Территория будущего. Москва 2030» на площадке московского образования. Проведут их студенты столичных колледжей, которые осваивают профессии в сфере транспорта и будут специалистами по обслуживанию и ремонту автомобилей, автоматике и телемеханике, логистами, экспертами по сервису.
Роль помощника машиниста современного электропоезда можно будет примерить на себя на специальном виртуальном тренажере. Участников мастер-класса научат контролировать скорость движения, читать сигналы светофоров и работать с приборами, безопасно осуществлять посадку и высадку пассажиров.
Гости форума также смогут узнать о перспективных профессиях, которые будут актуальны в Москве в ближайшее время. В московских колледжах студенты могут освоить современные технологии ремонта автомобилей, научиться управлять скоростными электропоездами и получить прикладные профессиональные навыки. Многие учащиеся начинают работать еще до получения диплома, а 95% выпускников успешно устраиваются на работу.
НОВОСТИ
- 16:00 10.09.2025
- Не менее 25 человек погибли, 633 ранены в ходе массовых беспорядков в Непале
- 15:51 10.09.2025
- Реставрация исторического здания Театра Олега Табакова завершена — мэр Москвы
- 15:50 10.09.2025
- Сбер представил ароматизированную бизнес-карту в индивидуальном дизайне
- 15:46 10.09.2025
- Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети
- 15:36 10.09.2025
- Столичным предпринимателям помогут в продвижении на крупном маркетплейсе
- 15:32 10.09.2025
- Украина в очередной раз получила от ЕС 1 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ
- 15:12 10.09.2025
- Кремль предупредил о страшных последствиях отправки западных войск на Украину
- 15:09 10.09.2025
- Проект «Лето в Москве» стимулирует развитие малого и среднего бизнеса столицы
- 14:47 10.09.2025
- НАТО применила статью 4 Североатлантического договора в связи с инцидентом с БПЛА в Польше
- 14:32 10.09.2025
- Трамп не видит смысла в экономической изоляции России — Вэнс
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать