На форуме «Москва 2030» студенты колледжей научат горожан управлять электропоездами

14:41

Транспортные мастер-классы до 14 сентября будут проводиться на форуме «Территория будущего. Москва 2030» на площадке московского образования. Проведут их студенты столичных колледжей, которые осваивают профессии в сфере транспорта и будут специалистами по обслуживанию и ремонту автомобилей, автоматике и телемеханике, логистами, экспертами по сервису.

Роль помощника машиниста современного электропоезда можно будет примерить на себя на специальном виртуальном тренажере. Участников мастер-класса научат контролировать скорость движения, читать сигналы светофоров и работать с приборами, безопасно осуществлять посадку и высадку пассажиров.

Гости форума также смогут узнать о перспективных профессиях, которые будут актуальны в Москве в ближайшее время. В московских колледжах студенты могут освоить современные технологии ремонта автомобилей, научиться управлять скоростными электропоездами и получить прикладные профессиональные навыки. Многие учащиеся начинают работать еще до получения диплома, а 95% выпускников успешно устраиваются на работу.