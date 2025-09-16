Спецслужбы Сербии выйдут на контакт с СВР по сведениям о подготовке «майдана» — Вучич
12:20 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Службу внешней разведки (СВР) РФ за сведения о подготовке европейскими странами «майдана» в стране и сообщил, что сербская спецслужба свяжется с российскими партнерами по этому поводу.
«Спасибо нашим российским партнерам за информацию. Наша служба свяжется с ними дополнительно. Мы сохраним, защитим и обезопасим Сербию», — заявил Вучич сербским СМИ в ходе визита в Японию.
