Вездеход с 9 пассажирами упал в озеро в Забайкалье, предварительно, 5 человек утонули

13:00 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вездеход, перевозивший девять пассажиров, упал в озеро в Каларском округе Забайкальского края. По предварительным данным, пятеро утонули, сообщил ТАСС глава округа Владимир Устюжанин.

«Вездеход упал, утонул в озере. Поступило телефонное сообщение от ЕДДС (Единой дежурной диспетчерской службы — прим. ТАСС), что четыре человека выжили, пятеро утонули, это предварительные данные. Разговаривал с подрядчиком — ООО „Икабья“ — они направляются в Каларский округ», — сказал Устюжанин.

