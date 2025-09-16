Европарламент проголосует по двум вотумам недоверия главе ЕК 6–9 октября — Politico

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент (ЕП) проведет обсуждение и голосование по двум вотумам недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен на пленарной сессии 6–9 октября. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении электронное письмо председателя ЕП Роберты Метсолы.

По словам источников, наиболее вероятно, что смежная дискуссия по обоим вотумам пройдет 6 октября, а два голосования пройдут в отдельном порядке 9 октября.

Politico отмечает, что подача сразу двух вотумов недоверия главе ЕК одновременно является беспрецедентным случаем. Фракции с разных концов политического спектра инициировали процедуру почти синхронно — в районе полуночи 10 сентября в преддверии выступления фон дер Ляйен с речью о положении дел в ЕС. Источники отметили, что правоконсервативная фракция «Патриоты Европы» успела подать вотум недоверия на 20 секунд раньше, чем «Левые», поэтому голосования по нему может состояться первым.

В этом году фон дер Ляйен уже пережила вотум недоверия — 10 июля на сессии ЕП в Страсбурге состоялось голосование в связи с обвинениями в коррупции при закупках вакцин от COVID-19, что стало первым подобным событием за 25 лет. Вотум, инициированный румынским евродепутатом Георге Пиперей, был отклонен. Против выступили 360 депутатов из 553 участвовавших в голосовании, поддержали его 175 парламентариев, 18 воздержались.