Путь между Москвой и Петербургом по ВСМ займет 2 часа 15 мин — Мишустин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Добраться от Москвы до Санкт-Петербурга по высокоскоростной магистрали (ВСМ) можно будет за 2 часа 15 минут, то есть вдвое быстрее, чем на «Сапсане». Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения.

«Планируемый маршрут составит 679 км. На него выйдет подвижной состав нового поколения, который задаст самую высокую в стране планку скорости движения — порядка 400 км/ч. Весь путь будет занимать около 2 часов 15 минут. Это примерно в 2 раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких, как „Сапсан“, „Ласточка“, „Финист“, — сказал глава кабмина.