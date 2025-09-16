Путь между Москвой и Петербургом по ВСМ займет 2 часа 15 мин — Мишустин
16:32 16.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Добраться от Москвы до Санкт-Петербурга по высокоскоростной магистрали (ВСМ) можно будет за 2 часа 15 минут, то есть вдвое быстрее, чем на «Сапсане». Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения.
«Планируемый маршрут составит 679 км. На него выйдет подвижной состав нового поколения, который задаст самую высокую в стране планку скорости движения — порядка 400 км/ч. Весь путь будет занимать около 2 часов 15 минут. Это примерно в 2 раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких, как „Сапсан“, „Ласточка“, „Финист“, — сказал глава кабмина.
НОВОСТИ
- 17:00 16.09.2025
- Объектом, упавшим на жилой дом в Польше, была ракета-перехватчик с F-16 — СМИ
- 16:12 16.09.2025
- Европарламент проголосует по двум вотумам недоверия главе ЕК 6–9 октября — Politico
- 16:00 16.09.2025
- Украина не сможет обойти решение Венгрии о блокировке ее вступления в ЕС — министр
- 15:32 16.09.2025
- Две трети американцев считают, что общество в США расколото — Reuters
- 15:12 16.09.2025
- Руководители фракций Госдумы встретятся с президентом РФ в четверг — Васильев
- 15:00 16.09.2025
- ЕК изучает возможность введения санкций в отношении Грузии
- 14:32 16.09.2025
- Недоверие к властям в Нидерландах достигло 70% — опрос
- 14:25 16.09.2025
- СберСервис представил нейросотрудников, трансформирующих работу бизнеса
- 14:12 16.09.2025
- ГД обсудит с кабмином вопрос продовольственной безопасности — Володин
- 14:00 16.09.2025
- Продажи алкогольной продукции в РФ за 8 месяцев снизились на 11,4%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать